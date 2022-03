Preço da gasolina registra novo recorde e chega a R$ 8,40 no Maranhão

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) apontou, em levantamento, que o litro da gasolina bateu novo recorde, ao um custo de R$ 8,399 no município de Balsas, no Maranhão. O maior preço do diesel foi verificado na cidade de Ilhéus, na Bahia, onde o litro do combustível é encontrado a até R$ 7,980, de acordo com dados publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a ANP, o preço médio da gasolina no Brasil ficou em R$ 7,267 por litro esta semana. O recorde anterior era R$ 6,90, corrigido pela inflação, em novembro de 2021. O litro do diesel custou esta semana R$ 6,654, em média, acima do recorde de R$ 5,49 também de novembro.

Na quinta-feira (10) da semana passada, a Petrobrás anunciou que o litro da gasolina aumentará 18,77% e o do diesel, 24,9%. O gás de cozinha passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. Os reajustes passam a valer a partir desta sexta-feira (11).

