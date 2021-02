Preço da gasolina sobe 25,7% desde maio e ultrapassa 5 reais

247 - O preço da gasolina registrou um aumento de 4,49% na primeira quinzena de fevereiro, e o litro médio do combustível é de R$ 5,033, segundo o levatamento Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Desde maio de 2020, quando foi registrada a última queda nos preços, o aumento é de 25,7%.

Entre os Estados, tanto o litro médio da gasolina mais caro como o mais barato registrados estão na Região Norte. No Acre, o combustível foi encontrado nos postos a R$ 5,422, enquanto no Amapá, a R$ 4,484.

De acordo com o levantamento da Ticket Log, o etanol, que a exemplo da gasolina também registrou o oitavo aumento consecutivo no final de janeiro, teve nova alta nos preços. Com 2,08% a mais, o litro médio do etanol é de R$ 3,857 no Brasil. O maior aumento, de 9,80%, ocorreu no Pará, onde o preço médio do etanol é de R$ 4,416.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, emprsa de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

