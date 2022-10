Preço da gasolina sobe de novo e volta a ultrapassar R$ 5 em nove Estados

Petrobras vem cedendo à pressão do governo para segurar seus preços ao menos até a votação do próximo dia 30, parte do pacote de “bondades” de Bolsonaro para comprar a reeleição edit

247 - “O preço da gasolina nos postos brasileiros subiu pela segunda semana seguida, de acordo com a pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Desta vez, a alta foi de 0,4%, para R$ 4,88 por litro”, informa o jornalista Nicola Pamplona, em reportagem no portal Valor Economico.

“A sequência de altas interrompe um ciclo de queda que durou 15 semanas consecutivas, iniciado com cortes nos impostos federais e estaduais aprovados pelo Congresso no fim de junho e impulsionado por reduções de preços nas refinarias.A alta ocorre às vésperas do segundo turno das eleições e reflete aumentos na Refinaria de Mataripe, o maior produtor privado de combustíveis do país, e na cotação do etanol anidro, que representa 27% da mistura vendida nos postos”, acrescenta.

Apesar das elevadas defasagens em relação às cotações internacionais, a Petrobras vem cedendo à pressão do governo para segurar seus preços ao menos até a votação do próximo dia 30, parte do pacote de “bondades” de Bolsonaro para comprar a reeleição.

