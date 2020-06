Preço da gasolina sobe quatro semanas seguidas e atinge média nacional de R$ 4

247 - O preço da gasolina está aumentando há quatro semanas seguidas no Brasil. O preço médio do litro está por volta de R$ 4. As informações são de Fernando Nakagawa, na CNN. O jornalista ressalta que, em algumas cidades, como o Rio de Janeiro, o valor médio da gasolina já alcança R$ 4,60, o mais alto do País.

Seguindo o estado do RJ, vêm Acre (R$ 4,52), Piauí (R$ 4,29), Amazonas (R$ 4,27), Bahia (R$ 4,25) e Rio Grande do Norte (R$ 4,17). Dos estados menos caros, a liderança está com o Amapá (R$ 3,15), seguido pela Paraíba (R$ 3,68), Paraná (R$ 3,70) e Maranhão (R$ 3,80).

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Os valores refletem o aumento de preços internacionais do petróleo - movimento que vem ocorrendo desde maio.

