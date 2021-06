Preço das carnes acumula alta de 38% em 12 meses

247 - Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta quarta-feira (09) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as carnes continuam pesando no orçamento dos brasileiros, com alta acumulada de 38% nos últimos 12 meses. Em algumas regiões do país como Rio Branco, por exemplo, essa alta é de 59,27%.

De acordo com reportagem publicada do portal UOL , uma das justificativas para essa crescente é a alta do dólar. Segundo o IBGE o dólar alto encarece os custos com matéria-prima, principalmente o milho e a soja usados na alimentação dos animais, obrigando os produtores desses insumos a exportar, diminuindo a oferta no país e elevando seus preços no mercado interno.

Segundo os produtores, o milho e a soja, insumos básicos que compõem 70% dos custos de produção, subiram mais de 100% e 60%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano passado, o que aperta margens e traz problemas financeiros para as empresas.

"O consequente e inevitável repasse ao consumidor já está nas gôndolas, mas em patamares que ainda não alcançam os níveis de custos", disse a Associação Brasileira de Proteína Animal que no final de maio pediu novas desonerações tributárias ao governo e a implementação de medidas que viabilizem importações de insumos com custos mais baixos.

