Preço do botijão de gás no Brasil aumenta quase 50% em dois anos

247 - O preço do botijão de gás de 13 kg de GLP no Brasil aumentou de R$ 69,74 em janeiro de 2020 para R$ 102,40 no primeiro mês de 2022, um aumento de 50%, aproximadamente.

Os dados foram publicados nesta quinta-feira (10) pela CNN Brasil, com base em números da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Joelson Sampaio, o valor do botijão de gás representa atualmente 8,4% do salário mínimo brasileiro (R$ 1.212,00 em 2022).

