Preço do etanol sobe 4,5% em uma semana

247 - O preço do etanol aumentou 4,5% em apenas uma semana. Entre os dias 10 e 16 de abril, o litro do etanol chegou a R$ 5,241 na média nacional, contra R$ 5,014 na semana anterior, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O valor do etanol subiu em 21 estados e no Distrito Federal. As maiores altas foram identificadas nos estados de São Paulo (+6%), Goiás (+5%) e Minas Gerais (+4,8%).

No mesmo período, o diesel teve queda na última semana (-0,19%).

Segundo levantamento publicado no site da consultoria Global Petrol Prices, com dados para a segunda-feira da semana passada (11), o preço médio da gasolina está em R$ 7,22 no Brasil, acima da média mundial (R$ 6,29).

