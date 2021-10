Preço do gás de cozinha comparado ao salário mínimo é o maior do século

Para ludibriar eleitores, Jair Bolsonaro promete liberar R$ 300 milhões em vale gás para famílias cadastrados no Bolsa Família. Valor, no entanto, resultaria em R$ 1,36 ao mês para comprar botijão que passa dos R$ 100 em muitas regiões do país edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Passando a casa dos R$ 100 em muitas regiões do país, o preço do botijão de gás é o maior do século quando relacionado ao salário mínimo, atualmente em R$ 1.192,40. Dados do monitor de Preços do Observatório Social da Petrobras (OSP) revelam que o preço do gás atingiu a maior média mensal real (descontada a inflação) do século em setembro.

O valor médio, de R$ 98,7, corresponde a 9% do salário mínimo. A partir de 2006, durante o governo Lula, a relação caiu para menos de dois dígitos e chegou a 5,7% em 2015. Após o golpe, em 2016, a relação se manteve sempre acima dos 7% até bater recorde no mês passado.

Buscando desculpas para justificar a alta no preço do gás, resultado da política de paridade internacional do preço do petróleo adotado pela Petrobras no governo Michel Temer (MDB) e mantida desde então, Bolsonaro diz que a estatal brasileira vai destinar R$ 300 milhões para o vale gás, um subsídio para a compra do produto por famílias cadastradas no Bolsa Família.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Revista Fórum .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE