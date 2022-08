Preço do leite sobe 22% em julho, valor é a maior influência na alta do IPCA-15

O valor do produto subiu mais de 57% no ano, de acordo com números divulgados pelo IBGE edit

Apoie o 247

ICL

247 - O preço do leite longa vida aumentou 22,27% em julho e foi a principal influência para a alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) no mês passado. O valor do produto subiu 57,42% no ano, de acordo com números divulgados nesta terça-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os valores de produtos derivados do leite aumentaram, como requeijão (4,74%), manteiga (4,25%) e queijo (3,22%).

Também subiram os valores das frutas (4,03%), do feijão-carioca (4,25%) e do pão francês (1,47%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.