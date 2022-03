Preço do petróleo aumenta para mais de US$ 120/barril após ataque a instalações sauditas

Apoie o 247

HOUSTON, 25 Mar (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 1%, para mais de US$ 120 o barril nesta sexta-feira (25), com traders conciliando o impacto de um ataque com mísseis a uma instalação de distribuição de petróleo na Arábia Saudita com uma possível liberação de reservas de petróleo pelos Estados Unidos.



O petróleo Brent fechou em alta de US$ 1,62, ou 1,4%, para US$ 120,65 por barril, e o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA terminou em US$ 1,56, ou 1,4% mais alto, em US$ 113,90. Ambos haviam caído US$ 3 antes.

Ambos os benchmarks registraram seus primeiros ganhos semanais em três semanas - o Brent subiu mais de 11,5% e o WTI ganhou 8,8%.



Os houthis do Iêmen disseram que lançaram ataques a instalações de energia sauditas na sexta-feira e a coalizão liderada pela Arábia Saudita disse que a estação de distribuição de combustível da Aramco em Jeddah foi alvo de um ataque, mas que um incêndio em dois tanques na instalação foi controlado.

A Arábia Saudita disse que não será responsável por qualquer escassez de suprimentos de petróleo nos mercados globais causada por ataques houthis às suas instalações petrolíferas.

O movimento houthi, alinhado ao Irã, que luta há sete anos contra uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, lançou mísseis nas instalações da Aramco em Jeddah e drones nas refinarias Ras Tanura e Rabigh, disse o porta-voz militar do grupo.



“O mercado, que já estava evitando o fornecimento de petróleo russo, tem outra coisa com que se preocupar com os ataques houthis potencialmente impactando a produção da Arábia Saudita”, disse Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates em Houston, observando que os ataques houthis estão se tornando mais frequentes.

O ataque ocorre apenas cinco dias depois que o grupo Houthi disparou mísseis e drones contra instalações sauditas de energia e dessalinização de água, causando uma queda temporária na produção de uma refinaria.



Com os estoques globais no menor nível desde 2014, analistas disseram que o mercado continua vulnerável a qualquer choque de oferta.



O governo Biden está considerando outra liberação de petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo que, se realizada, poderá ser maior do que a venda de 30 milhões de barris no início deste mês, disse uma fonte.

A contagem de plataformas de petróleo dos EUA, um indicador precoce da produção futura, subiu sete para 531 nesta semana, a maior desde abril de 2020, com o governo instando os produtores a aumentar a produção após a invasão da Ucrânia pela Rússia.



Embora a contagem de plataformas de petróleo tenha subido por 19 meses consecutivos, os aumentos foram pequenos e desaceleraram recentemente porque muitas empresas se concentram em devolver dinheiro aos investidores em vez de aumentar a produção e enfrentam restrições de oferta.



Os preços do petróleo caíram no início da sessão, já que as exportações do terminal de petróleo CPC do Cazaquistão foram parcialmente retomadas e a UE adiou a imposição de um embargo à energia russa, pois os membros permaneceram divididos sobre o assunto.

