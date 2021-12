Preço do petróleo cai 18,7%, mas Bolsonaro mantém gasolina e diesel em alta

Apoie o 247

Revista Fórum - Implantada pelo governo golpista de Michel Temer (MDB) e mantida por Jair Bolsonaro (PL), a política de paridade internacional de preços seguida pela Petrobras parece servir apenas para aumento do valor dos combustíveis.

Com o aquecimento da economia em grande parte do mundo – exceto no Brasil, que registra retração – após o recrudescimento da pandemia, a Opep+ – Organização dos Países Exportadores de Petróleo com a adesão de nações exportadoras, como a Rússia – anunciou que está retomando a produção para acompanhar a demanda.

O anúncio provocou uma queda nos valores do petróleo bruto, usado como base na política de preços da Petrobras, em todo o mundo.

