Preço do petróleo pode dobrar com escalada no Oriente Médio, diz analista da Goldman Sachs

247 – Em entrevista ao canal norte-americano CNBC, o chefe de análise do mercado petrolífero da Goldman Sachs, Daan Struyven, alertou que o preço do petróleo bruto pode duplicar se os conflitos no Oriente Médio piorarem, segundo informa a agência Sputnik . Atualmente, o grupo político Ansar Allah, também conhecido como Houthi, que controla o norte do Iêmen, está realizando um bloqueio ao transporte marítimo no estreito de Babelmândebe, que dá acesso ao mar Vermelho e ao canal de Suez.

Segundo Struyven, se as perturbações afetarem também o tráfego de petróleo no estreito de Ormuz, os preços do petróleo podem subir 20% em um mês. Ele acrescentou que qualquer interrupção mais prolongada pode dobrar o preço dos barris, embora tenha considerado esse cenário "altamente improvável". O bloqueio do Ansar Allah ocorre em retaliação aos ataques israelenses ao povo palestino.

As companhias de frete marítimo são obrigadas a desviar os navios do mar Vermelho, contornando o cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, devido ao bloqueio. Mesmo que os navios não sejam atacados, o aumento do preço do seguro dos navios encarece a rota, enquanto o desvio acrescenta cerca de 6 mil milhas náuticas à viagem, podendo atrasar os prazos em até um mês e aumentar os custos de envio.

