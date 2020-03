Preço do petróleo sobe 10% com esperança de estímulos após ter desabado na véspera

O petróleo Brent subia US$ 2,99, ou 8,7%, a US$ 37,35 por barril, às 8:28 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos avançava US$ 2,78, ou 8,93%, a US$ 33,91 por barril edit

LONDRES (Reuters) - Os preços do petróleo subiam nesta terça-feira, tendo chegado a saltar cerca de 10%, um dia após terem registrado a maior queda em quase 30 anos, com investidores mirando possíveis estímulos econômicos e sinais da Rússia de que conversas com a Opep seguem possíveis.

O presidente norte-americano Donald Trump disse na segunda-feira que tomará importantes medidas para proteger a economia dos EUA contra impactos da disseminação do coronavírus, enquanto o governo do Japão planeja gastar mais de 4 bilhões de dólares em um segundo pacote de ações para lidar com o vírus.

O petróleo Brent subia 2,99 dólar, ou 8,7%, a 37,35 dólares por barril, às 8:28 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos avançava 2,78 dólar, ou 8,93%, a 33,91 dólares por barril.

Mais cedo, o Brent tocou máxima da sessão de 37,75 dólares por barril, enquanto o WTI alcançou 34,42 dólares, ambos com ganhos de mais de 10%.

Ambos os contratos de referência haviam caído 25% na segunda-feira, para os menores níveis desde fevereiro de 2016, no maior recuo percentual diário desde 17 de janeiro de 1991, quando as cotações caíram com o início da Guerra do Golfo.

A derrocada veio após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a Rússia terem fracassado na sexta-feira em conversas para um acordo de redução da produção, levando a uma guerra de preços por participação no mercado.

Mas o ministro russo de Energia, Alexander Novak, disse que não descarta medidas conjuntas com Opep para estabilizar o mercado e acrescentou que o próximo encontro da aliança Opep+ está planejado para entre maio e junho.

O ministro saudita de energia, príncipe Abdulaziz bin Salman, no entanto, disse à Reuters que não vê necessidade de uma reunião da Opep+ em maio ou junho se não houver um acordo sobre medidas a serem tomadas para compensar o impacto do coronavírus sobre a demanda e os preços.