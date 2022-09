Preço dos combustíveis caem, mas de alimentos e roupas ficaram mais altos

Apoie o 247

ICL

247 - Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira (9) mostram que a queda dos preços dos combustíveis foi um dos principais responsáveis pela queda da inflação em agosto. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve deflação, chegando a -0,36%.

Os dados do IPCA apontam que os preços dos combustíveis em geral caíram 10,82% em agosto, com destaque para o recuo de 11,64% no valor médio do litro da gasolina.

>>> IPCA tem segundo mês de queda em agosto e inflação em 12 meses recua a 8,73%

Entretanto, enquanto os combustíveis tiveram fortes quedas no mês, os preços dos alimentos, que têm maior peso nas despesas das famílias de menor renda, continuaram subindo, chegando a 0,24%.

A deflação foi mais vantajosa para quem dirige. Diferentemente para as famílias mais pobres, que comprometem parte da renda familiar com alimentação.

O setor de vestuário também disparou. De acordo com o IBGE, no acumulado dos últimos 12 meses, até agosto, houve alta de 17,44% - muito acima da inflação do período, de 8,73%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.