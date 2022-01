Preços da gasolina e etanol aumentaram 46% e 58% em 2021, segundo ANP

Apoie o 247

247 - O preço da gasolina vendida nos postos subiu 46% no acumulado de 2021, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 3, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O litro do combustível passou de, em média, R$ 4,517 a R$ 6,618 entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.

Da mesma forma, o valor médio do litro do etanol também aumentou. Registrando alta ainda maior no acumulado do ano: de 58%. O preço do combustível foi de R$ 3,180 para R$ 5,063 no mesmo período.

Já o valor médio do litro do diesel foi de R$ 3,675 para R$ 5,336, o que representa uma alta de 45%.

