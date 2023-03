Preços da gasolina podem cair "em breve", diz presidente da Petrobrás

Apoie o 247

247 - O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, afirmou nesta quinta-feira (23) que a estatal poderá reduzir “em breve” o preço da gasolina nas refinarias. “Sempre que a gente puder vender mais barato para nosso cliente, nosso consumidor brasileiro, a gente vai fazer isso”, disse Prates. A declaração do presidente da estatal foi feita um dia após a Petrobrás reduzir em cerca de 4,5% o preço do óleo diesel nas refinarias.

Segundo o jornal Valor Econômico. Ele, porém, não definiu um prazo para a possível redução no preço do combustível. Questionado sobre o assunto, Prates ressaltou que a companhia possui “uma equipe que acompanha os preços” e que os valores praticados “flutuam de acordo com a referência internacional e com o mercado brasileiro. Essa é a nossa política, com o produto produzido aqui e o importado”.

Prates também disse que a Paridade de Importação (PPI), fator que integra a composição dos preços dos combustíveis pela Petrobrás, deve ser vista como uma referência, não como um “dogma”.

“Quem é PPI? Onde ele é publicado? Não tem nada escrito. Eu não aceito o dogma do PPI, aceito a referência internacional e com preço de mercado de acordo com nosso cliente. Quem paga bem recebe desconto, quem está perto recebe de um jeito…é a política de empresa”, disse. “A gente tem que acabar com o dogma de ter que praticar o preço do seu concorrente”, completou Prates, de acordo com o Estadão Conteúdo.

