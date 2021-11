Preços de transportes por aplicativos ficam 20% mais caros

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta semana, mostra que o transporte por aplicativo ficou 19,85% mais caro no mês de outubro. O preço do serviço á havia aumentado 9,18% em setembro.

As causas dessa elevação são diversas. Primeiro, em setembro deste ano, a Uber baniu cerca de 1% de sua frota nacional, de 1,5 milhão de motoristas, segundo a Associação de Motoristas de Aplicativos de São Paulo (Amasp).

Segundo, o preço dos combustíveis aumentou consideravelmente. O etanol subiu 67,41% nos últimos 12 meses; a gasolina acumula alta de 42,72% no período. Apenas em outubro, houve aumento nos preços do óleo diesel (5,77%), do etanol (3,54%) e do gás veicular (0,84%).

PUBLICIDADE

Terceiro, segundo o IPCA, há também a alta no valor dos automóveis novos, que subiu cerca de 1,77%, e usados, que aumentou 1,13%. Eles acumulam, em 12 meses, variações de 12,77% e 14,71%, respectivamente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE