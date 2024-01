Preços médios anuais do petróleo deverão cair cerca de 2,3% em 2024, diz FMI

No entanto, o FMI observou que um risco significativo para o crescimento global é que a guerra no Oriente Médio possa se intensificar edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – As últimas projeções econômicas do Fundo Monetário Internacional (FMI) estão baseadas na premissa de que os preços médios anuais do petróleo cairão cerca de 2,3% em 2024, de acordo com a última atualização do Relatório de Perspectivas Econômicas Mundiais do FMI nesta terça-feira (30).

"Os preços médios anuais do petróleo estão projetados para cair cerca de 2,3% em 2024, enquanto os preços de commodities não relacionadas a combustíveis devem cair 0,9%", afirmou o FMI no Relatório de Perspectivas Econômicas Mundiais (WEO, na sigla em inglês), citado pela agência Sputnik.

continua após o anúncio

No entanto, o FMI observou que um risco significativo para o crescimento global é que a guerra no Oriente Médio possa se intensificar ainda mais na região, que produz cerca de 35% das exportações mundiais de petróleo e 14% de suas exportações de gás.

"A continuação dos ataques no Mar Vermelho - por onde passa 11% do comércio global - e a guerra em curso na Ucrânia correm o risco de gerar novos choques adversos de oferta para a recuperação global, com aumentos nos custos de alimentos, energia e transporte", acrescentou o FMI.

continua após o anúncio

PREVISÕES DE CRESCIMENTO PARA 2024 - Brasil: 1,7%; China: 4,6%; EUA: 2,1%; Rússia: 2,6%; Zona do Euro: 0,9%.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: