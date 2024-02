Premiê da Espanha e chanceler da Alemanha defendem acordo comercial entre União Europeia e Mercosul

Apoie o 247

Reuters - O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, saíram nesta quinta-feira em defesa de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, após a França ter declarado ser contra e em meio a protestos de agricultores europeus que bloquearam estradas contra os altos custos e a importação de alimentos mais baratos.

"Para a Espanha, o Mercosul é importante na relação econômica e geopolítica que devemos ter com um continente tão importante", disse Sánchez a repórteres em Bruxelas.

Scholz, por sua vez, declarou-se "um grande fã" de acordos de livre comércio, incluindo o possível tratado com o Mercosul.

"Sou um grande fã de acordos de livre comércio e também do Mercosul", disse o chanceler alemão em entrevista coletiva em Bruxelas, tomando posição diametralmente oposto à do presidente da França, Emmanuel Macron, que afirmou nesta semana que o acordo entre UE e Mercosul não deve seguir adiante.

Na terça-feira, a Comissão Europeia rejeitou a visão francesa de que Bruxelas teria encerrado as negociações com o Mercosul, afirmando que ainda busca concluir um acordo de livre comércio com o bloco sul-americano formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

