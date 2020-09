Preocupação sobre risco de lockdown faz Ibovespa cair mais de 2%

Às 11:49, o Ibovespa registrava queda de 2,36 %, a 95.972,79 ponto e o volume financeiro era de R$ 11,77 bilhões. Segundo analistas, queda está ligada às preocupações com o risco de novos ‘lockdowns’ por causa do aumento de casos de coronavírus edit

Paula Arend Laier, Reuters - O Ibovespa recuava mais de 2% nesta segunda-feira, contaminado pela onda de aversão a risco no exterior em meio a preocupações com o risco de novos ‘lockdowns’ por causa do aumento de casos de coronavírus, enquanto CSN era destaque no noticiário corporativo após autorizar IPO de sua unidade de mineração.

Às 11:49, o Ibovespa caía 2,36 %, a 95.972,79 pontos. O volume financeiro era de 11,77 bilhões de reais, em sessão também marcada pelo vencimento de opções sobre ações.

Em Wall Street, a semana começava em queda com receios relacionados à pandemia de Covid-19 e à incapacidade do Congresso norte-americano de concordar com mais estímulos fiscais aumentando temores sobre outro golpe para a economia dos Estados Unidos. O S&P 500 caía 2,6%.

“O sentimento do mercado ainda está moderado, após a decepção com o BCE e o Federal Reserve. O foco agora está de volta ao Congresso dos Estados Unidos, onde continua a espera por outro pacote de ajuda econômica expressiva”, observou o analista de mercados Milan Cutkovic, da AxiCorp.

Ao mesmo tempo, ele destaca que a pandemia voltou ao foco devido ao forte aumento de novos casos de Covid-19 na Europa. “Este é de fato o maior temor dos investidores no momento, já que outra paralisação econômica atrasaria significativamente a recuperação e afetaria a confiança dos consumidores e empresas.”

