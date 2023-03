Presidente da Americanas será ouvido por comissão do Senado na terça-feira

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da rede varejista Americanas. Leonardo Coelho Pereira, deverá prestar esclarecimentos à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal na terça-feira (28) sobre o rombo contábil de R$ 43 bilhões registrado pela empresa. O executivo foi nomeado para o cargo no dia 15 de fevereiro, quase um mês após Sérgio Rial, então presidente da companhia, renunciar ao cargo.

Segundo o Metrópoles, Rial “também foi convidado para responder perguntas dos senadores na mesma sessão e confirmou presença. Miguel Gutierrez, que presidiu a Americanas durante 20 anos, não foi encontrado pelos responsáveis pela convocação”. O requerimento para que os executivos sejam ouvidos foi apresentado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).

“É importante que a própria empresa diga ‘erramos, pedimos recuperação judicial e vamos resolver da seguinte forma’. Que (a empresa) diga quem errou, quem não fez errado, esse tipo de coisa. Queremos saber se eles vão resolver os problemas que foram criados pelo Miguel Gutierrez e os ex-diretores. Serão perguntas técnicas”, destacou o parlamentar.

Além deles, também são esperadas as presenças do presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Barroso do Nascimento, e do presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney. Dois diretores da Forte Minas, fornecedora da Americanas, também serão ouvidos pelo colegiado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.