Presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás diz que pior corrupção envolvendo a estatal seria sua privatização

Felipe Coutinho, presidente da Aepet, afirmou que a empresa sempre foi cercada de interesses de agentes privados, que utilizam da corrupção como meio para obter vantagem. Entretanto, não há corrupção mais grave ligada à Petrobrás do que a intenção em privatizá-la, afirmou.

247 - O presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (Aepet), Felipe Coutinho, falou à TV 247 sobre os interesses privados que rondam a estatal e que se utilizam da corrupção para obter uma fatia da renda petrolífera da empresa.

Coutinho esclareceu à TV 247 a posição da Aepet sobre os casos de corrupção na Petrobrás revelados pela Operação Lava Jato, mas salientou que não há corrupção pior ligada à empresa do que a intenção em privatizá-la. “A Petrobrás foi historicamente cercada e os interesses privados em torno da Petrobrás, especialmente os interesses estrangeiros, sempre buscaram a renda petrolífera por meio da Petrobrás, então existem mecanismos legais e mecanismos ilegais de causar danos à Petrobras como empresa pública e viabilizar interesses privados. A defesa da Petrobras tem que ser aquela defesa que coloque a Petrobras a serviço da maioria, a Petrobras a serviço do Brasil e do nosso desenvolvimento”.

“A gente não pode se iludir de que vai deixar de haver interesse privado em cima da Petrobrás e que esse interesse privado se utiliza da corrupção, por meios legais e por meios ilegais. Isso é uma conta de risco e benefício que os agentes privados fazem. Mas qual é a corrupção suprema? Essa corrupção que foi identificada pela Lava Jato é aquela corrupção que leva uma fração da renda petroleira, então uma parte do resultado da Petrobrás apropriado privadamente. A maior corrupção de todas é a privatização”, completou.

