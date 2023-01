Presidente da CNI declara apoio "irrestrito" a Josué Gomes na Fiesp

Robson Braga de Andrade disse que o empresário tem "o potencial das indústrias paulistas e do Brasil ao patamar desejável para o crescimento e para o desenvolvimento do País" edit

247 - O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, declarou nesta segunda-feira (23) apoio "irrestrito e incondicional" à permanência de Josué Gomes da Silva na presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

"Ele tem toda a capacidade, além do respeito e do reconhecimento de seus pares, para trabalhar e elevar o potencial das indústrias paulistas e do Brasil ao patamar desejável para o crescimento e para o desenvolvimento do País", disse. "A indústria nacional tem pressa na reindustrialização do Brasil".

Juristas do Conselho Superior Jurídico da Fiesp divulgaram na nesta sexta (20) um manifesto em defesa de Josué Gomes. Um dia antes, a Fiesp divulgou uma nota negando que Josué Gomes tenha sido removido da presidência da entidade.

Leia a íntegra da carta assinada pelo presidente da CNI:

Prezado Presidente,

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende e acredita no processo democrático de escolhas de seus líderes para a condução das entidades sindicais patronais.

Como já manifestado em posicionamentos anteriores, a CNI respeita o estado democrático de direito, e os processos legais de escolhas de presidentes e de líderes para cumprir, pelo voto, a vontade da maioria.

A indústria nacional tem pressa na reindustrialização do Brasil. O setor apresentou ao atual governo um Plano de Retomada. São os seus representantes que vão liderar - com os poderes Legislativo, Judiciário e Executivo; e com a sociedade - ações para que o país cresça de maneira sustentável. Só assim, dando importância ao papel da indústria, caminharemos para uma sociedade mais econômica e socialmente justa.

A CNI reconhece que o empresário Josué Gomes da Silva, presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), tem papel estratégico na condução dessa agenda positiva. Ele tem toda a capacidade, além do respeito e do reconhecimento de seus pares, para trabalhar e elevar o potencial das indústrias paulistas e do Brasil ao patamar desejável para o crescimento e para o desenvolvimento do país.

Atenciosamente,

