Presidente da Federação Brasileira de Bancos comenta escolhas de Lula para AGU: 'garante segurança jurídica dos investimentos'

247 - Advogado e ex-diretor do Banco Central (BC), o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, elogiou as escolhas para o cargo de advogado-geral da União (AGU) feitas pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista escolheu o procurador da Fazenda Jorge Messias para comandar a pasta e anunciou Flávio José Roman, procurador do BC e que será ministro substituto na AGU. O posicionamento de Isaac Sidney foi publicado nesta terça-feira (26) pela coluna Painel.

"Ter um procurador da Fazenda Nacional no cargo de Advogado Geral da União e um procurador do Banco Central como adjunto revela que a atuação da AGU estará alinhada à ordem e à liberdade econômica, bem como à segurança jurídica dos investimentos, o que é fundamental para um crescimento sustentável", afirma.

Messias foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência no governo Dilma Rousseff (PT). Também foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, de 2015 a 2016, ainda na gestão petista. Foi secretario de regulação da educação superior no Ministério da Educação, entre 2012 e 2014; e consultor jurídico nos Ministérios da Educação, e da Ciência e Tecnologia, em 2011 e 2012.

O presidente da Febraban reforçou que o governo de Lula terá de "perseguir, sem hesitação, o equilíbrio das contas públicas, premissa para o desenvolvimento social".

Também na área econômica, entidades aprovaram na semana passada o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) como o futuro ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Garantir poder de consumo, com geração de empregos e direitos trabalhistas, retomada de obras apontadas por governos estaduais como prioritárias, e mais investimentos públicos estão entre as principais propostas da equipe de Lula para que o Brasil tenha crescimento econômico nos próximos anos.

O Congresso Nacional aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que vai garantir pelo menos um valor de R$ 145 bilhões para investimentos fora da PEC do Teto dos Gastos, aprovada em 2016 pelo então governo Michel Temer e apoiada pela administração de Jair Bolsonaro (PL) - é uma Proposta de Emenda à Constituição impede o investimento público, porque, de acordo com essa regra, o investimento feito pelo governo em um ano deve corresponder ao dos 12 meses anteriores e somente corrigido pela inflação.

