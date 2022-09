Presidente da Petrobrás, Caio Paes de Andrade é diagnosticado com câncer

Apoie o 247

247 - O presidente da Petrobrás, Caio Paes de Andrade, foi diagnosticado com câncer, informa o Estado de S. Paulo. A empresa comunicou aos funcionários que Paes de Andrade iniciou um tratamento de saúde, sem dar mais detalhes.

"Oficialmente, a Petrobrás não confirmou o diagnóstico, alegando se tratar de assunto pessoal do presidente. Porém, fontes com conhecimento do caso confirmam que o presidente da Petrobras foi diagnosticado com carcinoma, um tipo de câncer comum, que se desenvolve em células epiteliais que recobrem a pele e a maior parte dos órgãos. Carcinomas têm altas taxas de cura, a depender da estrutura afetada", diz a reportagem.

A Petrobrás informou que o presidente seguirá no comando da companhia, despachando normalmente.

