Presidente da Petrobras caiu em desgraça com Bolsonaro depois de audiência em que usou máscara

247 - A demissão Roberto Castello Branco da presidência da Petrobras tem relação com o preço dos combustíveis, que inflama a relação de Bolsonaro com os caminhoneiros.

Mas não só.

O colunista Lauro Jardim diz que Bolsonaro ficou irritado com o presidente da Petrobras por conta da forma como ele se comportou na reunião no Palácio do Planalto, no dia 5 de fevereiro.

E isso não te nada a ver com insubordinação ou desrespeito, mas com as medidas de proteção contra o coronavírus que ele adotou.

Castello Branco permaneceu com máscara N95 e óculos de proteção.

No gabinete, além de Castello Branco, só Guedes usava máscara, mas este a tirava para falar, ao contrário do presidente da Petrobras.

Castello Branco tem 76 anos de idade, idade em que a covid-19 se revela mais letal.

Para Bolsonaro, quem usa máscara em seu gabinete é “marica”.

"O presidente da Petrobras entrou e permaneceu no gabinete presidencial com as precauções devidas a uma pessoa de 76 anos: usava máscara N95 e óculos de proteção. Cumprimentou a todos, mas não com aperto de mãos e abraços, como fez o resto da turma. Foi o bastante para que o já irritado Bolsonaro praticamente perdesse a paciência. Para ele, cumprir protocolos de segurança é uma palhaçada”, relatou o jornalista.

