Presidente da Petrobrás diz que foi diagnosticado com câncer

247 - O presidente da Petrobrás, Caio Mario Paes de Andrade, 48 anos, informou, nesta quinta-feira (15), a funcionários da estatal que iniciou um tratamento para combater um carcinoma (tumores) de cabeça e pescoço, um tipo de câncer comum com altas taxas de cura.

De acordo com a coluna de Igor Gadelha, publicada nesta quinta, o executivo disse que fará quimioterapia por 12 semanas, divididas em quatro ciclos a cada três semanas. Elas serão seguidas de outras sete semanas de radioterapia de consolidação.

Caio informou que está atendido pela equipe do médico Fernando Maluf, do hospital Albert Einstein (SP), um dos centros mais reconhecidos de tratamento oncológico do mundo.

Leia a íntegra da nota do presidente da Petrobrás aos funcionários:

“O Presidente da Petrobrás, Caio Mario Paes de Andrade, informa aos colaboradores da empresa que está iniciando um tratamento de saúde para combater um carcinoma de cabeça e pescoço chamado epidermide, que é relativamente comum e bastante conhecido, apresentando altas taxas de cura. O tratamento envolve quimioterapia por 12 semanas, em 4 ciclos a cada 3 semanas, seguidos de 7 semanas de radioterapia de consolidação. Caio está sob os cuidados da equipe do Dr. Fernando Maluf, do Hospital Albert Einstein, um dos centros mais reconhecidos de tratamento oncológico do mundo. O Presidente continua trabalhando e despachando normalmente, com algumas limitações para reuniões presenciais e viagens.“

