Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, testa positivo para Covid

Por Lucas Marchesini, Metrópoles - Após testar positivo para a Covid, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ficará em isolamento em uma semana importante na instituição, política e economicamente. O BC informou neste sábado (8/1) que Campos Neto está com Covid e passa bem. Campos Neto voltaria de férias nesta segunda-feira (10/1).

Na terça-feira (11/1), Campos Neto precisará divulgar uma carta explicando por que o Brasil não cumpriu a meta de inflação em 2021. O Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu como limite superior para o aumento de preços um IPCA de 5,25%. A expectativa do mercado financeiro é bem acima: de 10,01%, de acordo com o último boletim Focus, do BC, divulgado no último dia 3.

