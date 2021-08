Presidente do banco Credit Suisse vê risco de desmoronamento do Brasil com Bolsonaro

“Não podemos brincar com as fundações do prédio. Se você brinca com as fundações, você sabe o destino do prédio, desmorona”, diz José Olympio Pereira, presidente do banco edit

247 – O banqueiro José Olympio Pereira, presidente do banco Credit Suisse no Brasil, aponta o risco de desmoronamento do País, caso Jair Bolsonaro permaneça no poder. “Estamos vendo ameaças ao estado democrático de direito. O que conquistamos de mais valioso enquanto nação é a nossa reputação de um país com instituições fortes, onde se pode investir, onde a regra do jogo é cumprida, onde não há instabilidade institucional”, disse ele, que foi um dos signatários do manifesto da elite financeira contra Jair Bolsonaro , ao jornal Estado de S. Paulo .

“Se colocarmos isso a risco, cai o prédio. Não podemos brincar com as fundações do prédio. Se você brinca com as fundações, você sabe o destino do prédio, desmorona”, apontou ainda o empresário.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.