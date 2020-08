Presidente do Banco do Brasil diz que 'intervencionistas' tratam 'liberais como um vírus'

“Há convencimento por parte de alguns de que todo o ambiente nos trata como se fôssemos um vírus. O sistema em Brasília tem uma resistência muito grande. Nossa agenda liberal não interessa aos intervencionistas", diz o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes edit

247 - Ao comentar a debandada no Minstério da Economia, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, disse o fato ocorre porque parte do time de Paulo Guedes entendeu que não há espaço para o que ele chama de agenda liberal no governo.

Em entrevista à CNN, Novaes - que já anunciou que vai deixar a presidência do banco - afirmou que “uma hora que você se dá conta de que nada vai acontecer” e que o ambiente político trata o time de liberais da equipe econômica “como um vírus”.

“Há convencimento por parte de alguns de que todo o ambiente nos trata como se fôssemos um vírus. O sistema em Brasília tem uma resistência muito grande. Nossa agenda liberal não interessa aos intervencionistas. As ideias que a gente defende entram em choque com o poder estabelecido em Brasília. O governo no seu todo não é liberal. Tem o Paulo e seu núcleo duro. E há o restante. Chega uma hora que você se dá conta que nada vai acontecer”, disse Novaes.

Segundo ele, Guede deve permanecer no cargo. "Ele está convicto de que ele, com muita insistência, vai fazer as reformas”, disse. “Ele sabe que terá de negociar, mas vai conseguir as reformas essenciais. Ele tem o senso de responsabilidade de que é o pau da barraca. Se ele sair, será uma trabalhada, o mercado vai reagir muito mal. Ele tem essa dimensão”, afirmou.

