Presidente do Banco do Brasil diz que renunciou por “cultura de corrupção” de Brasília

Por Lucas Rocha, da Revista Fórum - O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, revelou neste sábado (25) que um dos motivos que o levou à renúncia da chefia do banco público foi uma “cultura de privilégio, corrupção e compadrio” presente em Brasília. Ele presidia a estatal desde o início do governo de Jair Bolsonaro.

Em entrevista à jornalista Raquel Ladim, da CNN Brasil, o agora ex-presidente do BB afirmou que “não se adaptou à cultura de privilégio, corrupção e compadrio de Brasília” e que já teria falado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para deixar o posto desde maio.

