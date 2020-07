Presidente do Banco do Brasil volta a defender privatização

Revista Fórum - O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, afirmou nesta sexta-feira (17) que a imagem do país no exterior pode estar sendo afetada por uma “implicância” contra governo à direita. Novaes ainda disse que o Banco do Brasil é uma anomalia e deve ser privatizado.

“Na minha avaliação banco ou qualquer empresa pública de capital aberto é uma anomalia. Uma das razões pelas quais eu entendo que a privatização é necessária é porque ou você é público ou privado. Você não pode chamar capital privado e ficar subordinado a prioridades de governo”, declarou o presidente do BB durante transmissão ao vivo da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Novaes ainda defendeu a política ambiental do governo Bolsonaro e afirmou que a imagem negativa do Brasil é fruto de uma “implicância”. Segundo ele, o país “dá de dez a zero na Europa, Estados Unidos e Ásia” em preservação de florestas.

