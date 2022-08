Presidente do BC desmente Bolsonaro: não é verdade que bancos perderam dinheiro com Pix

Apoie o 247

Agenda do Poder - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira (11) que os bancos não perdem dinheiro com o Pix e que o sistema oferece vantagens também para eles. O presidente Jair Bolsonaro tem afirmado que as instituições financeiras têm aderido a manifestos em defesa da democracia porque supostamente perdem dinheiro com o Pix, cuja criação ele atribui ao próprio governo, embora as discussões tenham se iniciado antes de 2019.

“Não é verdade que os bancos perdem dinheiro com Pix, a gente deve lançar em algum momento um estudo sobre isso”, disse Campos Neto em painel do Febraban Tech, evento promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em São Paulo. Segundo ele, as vantagens estão na abertura de novas contas, e no aumento da realização de transações eletrônicas, informou o Estadão.

“Na nossa visão, nunca é sobre quem tá perdendo e quem tá ganhando, o objetivo é que os bancos sejam um pedaço de uma torta muito maior”, disse Campos Neto. “O objetivo é a bancarização.” Segundo Campos Neto, o sistema ainda pode ganhar tração em algumas ferramentas complementares, como o Pix Saque e o Pix Troco. Ele disse ainda que conversou com o presidente do BC da Colômbia, que tem interesse em adotar um sistema parecido com o Pix. “Acho que conseguimos de forma rápida internacionalizar o Pix na América Latina”, afirmou ele. Campos Neto também apontou que a trilha do Pix pode ser utilizada para que os bancos concedam crédito, de forma mais rápida e eficiente.

Por outro lado, segundo ele, é necessário aumentar a eficiência das contas Pix das instituições financeiras, com a remuneração dos saldos. Em março, diante da greve dos servidores, o BC chegou a adiar a implementação da remuneração dessas contas. O presidente do BC ressaltou ainda que, diante do sucesso do Pix, o futuro real digital não precisará ser destinado apenas a pagamentos instantâneos, utilização para a qual alguns países direcionaram suas moedas digitais oficiais.

