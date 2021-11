Presidente do BC, Roberto Campos Neto diz estar lesionado e cancela participação presencial na COP26

O presidente do Banco Central fará somente uma palestra por videoconferência com o tema: sustentabilidade da autoridade monetária. edit

247 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cancelou sua participação presencial nos eventos da COP26, em Glasgow, na Escócia, informou o BC nesta segunda-feira (1).

Em nota, a entidade afirma que Campos Neto sofreu uma lesão muscular acentuada durante prática esportiva, o que o impedirá de viajar.

Além da presença na COP26, estava prevista na agenda do presidente do BC nesta semana a Reunião Bimestral de Presidentes de Bancos Centrais do Banco de Compensações Internacionais (BIS), na Suíça. Ele ficaria na Europa entre 3 e 6 de novembro.

Apesar de não viajar, Campos Neto fará uma palestra por videoconferência com o tema: sustentabilidade da autoridade monetária.

