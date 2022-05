Presidente do Novo Banco de Desenvolvimento diz que China é destino atraente para investimento estrangeiro

O Novo Banco de Desenvolvimento é uma instituição financeira internacional promovida pelos países do Brics edit

Rádio Internacional da China - O presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), Marcos Troyjo, afirmou nesta quinta-feira (25) na sessão anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, que a abertura de alto nível e a transformação estrutural econômica da China mantêm o país como um dos destinos mais atraentes para investimento estrangeiro.

O Novo Banco de Desenvolvimento é uma instituição financeira internacional promovida pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países integrantes do Brics. Troyjo disse que uma população de 1,4 bilhão e a enorme economia da China são fatores atraentes para investimentos estrangeiros, o mais importante é que a China sempre mantém sua abertura de alto nível e tem sido um importante impulsionador da globalização.

O presidente do NDB acrescentou que, quando a China, um dos principais participantes da economia global, adota firmemente uma atitude de abertura à globalização, é uma informação muito positiva. A economia chinesa, orientada para a exportação, está em transformação, fato que ajudará o país a manter seu crescimento econômico nos próximos anos.

O executivo apontou que, em um longo período no futuro, a China continuará sendo um dos dois principais destinos de investimento estrangeiro direto. Apesar das mudanças do modelo econômico chinês, muitas oportunidades serão criadas para promover as cadeias de suprimentos e de valor de diferentes países.

No momento de reestabelecimento da cadeia de valor global, a escala e a resiliência da economia chinesa tornarão o país o novo centro da cadeia de valor, disse o presidente do NDB.

