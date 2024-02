Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC diz que a ‘indústria volta a ser estratégica’ no Brasil

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Rede Brasil Atual - O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, destacou a importância da presença do presidente Lula em São Bernardo, no ABC Paulista, para acompanhar o anúncio feito pela Volkswagen de investimentos da ordem de R$ 16 bilhões até 2028, na sexta-feira (2).

Em entrevista aos repórteres Rafael Garcia e Cosmo Silva, da Rádio Brasil Atual, Selerges afirmou que o investimento nas quatro plantas industriais da Volks no Brasil é importante para toda a indústria brasileira e revela a volta de uma visão estratégica para o setor por parte do governo.

continua após o anúncio

“Um país só é forte quando tem uma indústria forte. Precisamos de investimentos na indústria da saúde, da alimentação, da tecnologia. O que estava acontecendo com os trabalhadores era reforma trabalhista para retirar direitos, reforma da Previdência para que o trabalhador não aposente. A questão da indústria não era vista como estratégica. O governo passado só queria saber de plantar soja, milho, derrubar árvores, floresta e matar índio e deixar o pessoal fazer garimpo ilegal. O Brasil não dá certo desse jeito. O presidente Lula traz a credibilidade de volta ao país. Ninguém vai investir 16 bilhões, ainda mais uma montadora alemã, por conta da cor dos olhos do presidente Lula. Ela vai investir porque ela sabe que vai ter retorno para os acionistas que investem na Volkswagen”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC cobrou ainda uma maior participação do governo do estado no desenvolvimento de uma política de incentivo de investimentos para empresas entrantes. “Um regime especial para que atraia investimentos não só para a região do ABC, mas para todo estado de São Paulo. O governo do estado precisa ter vontade política. Se não tiver vontade política, as coisas não vão acontecer. Nos temos que conversar com todo mundo, com os prefeitos da região, com o governo do estado, com o governo federal. O papel do sindicato é trazer emprego.”

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: