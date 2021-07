Presidente e vice-presidente do conselho da BB Seguridade renunciam aos cargos

Carlos Motta dos Santos e Mauro Ribeiro Neto renunciaram a seus postos de presidente e vice-presidente do conselho de administração, informou a companhia em comunicado ao mercado edit

Reuters - A BB Seguridade informou nesta segunda-feira que Carlos Motta dos Santos e Mauro Ribeiro Neto renunciaram a seus postos de presidente e vice-presidente do conselho de administração da companhia.

Para o lugar de Santos, a BB Seguridade afirmou que foi indicado o nome do atual vice-presidente de desenvolvimento de negócios e tecnologia do Banco do Brasil, Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima, informou a companhia em comunicado ao mercado.

Já para a vaga de Ribeiro Neto a indicação foi a atual vice-presidente de controles internos e gestão de riscos do BB, Ana Paula Teixeira de Sousa.

Ambos vão completar os mandatos de 2021 a 2023.

Em fato relevante enviado ao mercado em junho, a Caixa Seguridade informou sobre a renúncia de Eduardo Dacache do cargo de diretor presidente da instituição. O texto citou "motivos pessoais e familiares". Para seu lugar, foi escolhida a diretora de Produtos Camila de Freitas Aichinger.

