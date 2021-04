Pressionado pelo Centrão, Guedes cede e aceita orçamento sem teto para gastos durante segunda onda

A avaliação é de que o ministro da Economia cedeu à pressão do bloco de parlamentares, que vêm articulando sua demissão edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, cedeu à pressão do Centrão e aceitou o acordo para a sanção do Orçamento que não estipula um teto fixo para gastos extras durante a segunda onda da pandemia da Covid-19.

A avaliação é de que Guedes cedeu à pressão do bloco de parlamentares, que vêm articulando sua demissão.

Com o acordo, avalia o Estadão, "o Congresso aprovou um orçamento de guerra dentro do Orçamento regular. Tudo junto e misturado". "O Ministério da Economia sai dessa briga ainda mais isolado na Esplanada dos Ministérios e no Congresso", diz o jornal paulista.

