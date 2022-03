Prévia do PIB aponta que economia recuou 0,99% em janeiro, diz BC

Queda de janeiro foi o maior recuo do nível de atividade desde março de 2021, quando a retração foi de 1,67% edit

Apoie o 247

ICL

247 com Infomoney - O Banco Central informou na manhã desta quinta-feira (17) que seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado um indicador prévio de desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), teve queda de 0,99% em janeiro na comparação com dezembro.

A projeção do consenso Refinitiv era uma queda de 0,25% na base mensal.

Na comparação com janeiro de 2021, a atividade econômica subiu 0,01%, ante consenso de mercado de alta de 0,77%.A queda de janeiro foi o maior recuo do nível de atividade desde março de 2021, quando registrou retração de 1,67%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE