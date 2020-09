Privatização da Eletrobras pode aumentar em 3% o custo das tarifas de energia, indica estudo

Segundo levantamento da TR Soluções, empresa de tecnologia aplicada do setor elétrico, a elevação nos preços ocorrerá porque "usinas hidrelétricas antigas pertencentes à estatal passarão a vender energia a valores do mercado livre" edit

247 - A privatização da maior geradora e transmissora de energia do País, a Eletrobras, poderá aumentar o custo das tarifas de energia no Brasil em até 3%, na média, de acordo com estudo da TR Soluções, empresa de tecnologia aplicada do setor elétrico.

A elevação nos preços ocorrerá, de acordo com o jornal O Globo, porque "usinas hidrelétricas antigas pertencentes à estatal passarão a vender [energia], a valores do mercado livre"

Segundo o levantamento, as mudanças no bolso do consumidor devem acontecer após a "descotização" de usinas, ou seja, de julho de 2021 a julho de 2022.

As usinas serão “descotizadas” para voltarem a participar dos leilões de energia e passarem a cobrar preços competitivos do mercado.

