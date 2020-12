Privatização dos Correios e Eletrobras deve acontecer no final de 2021

Considerada prioritária pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a venda dos Correios e da Eletrobras para a iniciativa privada, só deve ocorrer no quarto trimestre do próximo ano edit

247 - A venda dos Correios e da Eletrobras para a iniciativa privada, duas das principais privatizações defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, só deve ocorrer no quarto trimestre do próximo ano, aponta reportagem do jornal O Globo. Em ambos os casos, porém, a privatização destas estatais somente poderá ser levada adiante caso o Congresso Nacional aprove os projetos referentes ao processo.

Também estão previstas para o quatro trimestre do próximo ano as privatizações da Trensurb e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Pelo calendário divulgado após reunião do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), as estatais Emgea, Ceasa Minas, o Porto de Vitória e a Nuclep (de equipamentos pesados) deverão ser privatizadas no terceiro trimestre de 2021.

Para 2022, a carteira de privatizações engloba o Serpro, Dataprev e Telebras.

O conhecimento liberta. Saiba mais