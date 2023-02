Programa para renegociação de dívidas e correção do IR já estão na mesa de Lula, diz Haddad

Apoie o 247

ICL

247 - O programa Desenrola, destinado à renegociação de dívidas das famílias brasileiras, e a proposta de correção da tabela do Imposto de Renda (IR) já estão na mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aguardando sua decisão, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.O Desenrola, ainda de acordo com o que disse a assessoria de Haddad à Folha de S. Paulo, deverá ser apresentado pelo governo federal após o carnaval.

O programa pretende oferecer condições facilitadas para que dívidas até um certo limite sejam renegociadas. O valor máximo deverá ser definido pelo governo. O objetivo é reabilitar os brasileiros endividados para o consumo, permitindo uma retomada e um reaquecimento da economia brasileira.

“O programa pode contemplar até 40 milhões de brasileiros que estão endividados e têm renda de até dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640. Existem quase 70 milhões de consumidores com o nome negativado por inadimplência e o patamar de endividamento é recorde”, diz a reportagem.

No que diz respeito à correção da tabela do Imposto de Renda, o presidente pretende isentar do imposto quem recebe até R$ 5 mil. No entanto, a expectativa é de que a isenção seja estabelecida para aqueles com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Atualmente, é isento do IR quem recebe até R$ 1,9 mil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.