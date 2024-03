Projeção do mercado financeiro para inflação de 2024 volta a cair e a do PIB sobe outra vez

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Roberto de Lira, Infomoney - A projeção dos analistas para a inflação de 2024 foi novamente revista para baixo, enquanto a estimativa para o PIB brasileiro no ano manteve a tendência de ligeira evolução, segundo dados divulgados nesta terça-feira (5) pelo Relatório Focus do Banco Central. A divulgação, que é feita normalmente às segundas-feiras, tem sido constantemente adiada devido à paralisação parcial dos funcionários do BC.

Inflação - A estimativa do IPCA para este ano passou de 3,80% para 3,76% na semana, enquanto a previsão para a inflação de 2025 foi mantida em 3,51%. A projeção para 2026 continua em 3,50%, nível igual ao dos últimos 35 boletins Focus, a mesma taxa de variação esperada para a inflação de 2027.

continua após o anúncio

A estimativa para os preços administrados dentro do IPCA para 2024 experimentou uma alta de 4,06% para 4,07% na semana. Para 2025, a previsão subiu de 3,92% para 3,93, enquanto as de 2026 e 2027 permaneceram em 3,50%.

Já para o IGP-M, a estimativa mantém uma tendência de queda que já se estende por sete semanas. Desta vez, a projeção para 2024 caiu de 3,22% para 2,91%. As demais projeções se mantiveram: 3,80% para 2025, 3,90% para 2026 e 3,80% para 2027.

continua após o anúncio

PIB - Para o produto interno bruto (PIB), a mediana das projeções de 2024 avançou de uma expansão de 1,75% para 1,77%. A projeção para 2025 continuou em 2,0% pela 12ª semana seguida e a de 2026 está em 2,0% há 30 semanas em sequência. A estimativa também está em 2,0% para 2027, há 32 semanas.

Selic - Sobre as projeções para a taxa básica de juros (Selic), o Boletim Focus mais uma vez não teve alterações em todo o horizonte da pesquisa. A estimativa para 2024 permaneceu em 9,00%, patamar estável há 10 semanas, segundo os analistas. A previsão para 2025 continuou em 8,50%, enquanto a projeção para 2026 permanece nos mesmos 8,50% há 31 semanas seguidas. A taxa esperada para 2027 também está em 8,50%.

continua após o anúncio

Câmbio - A mediana das projeções para o dólar também ficou estável em todo o horizonte, Está em R$ 4,93 para 2024, em R$ 5,00 para 2025, em R$ 5,04 para 2026 e em R$ 5,10 para 2027.

Resultado primário - A projeção para o resultado primário em 2024 se manteve em um déficit de -0,78% do PIB, enquanto a estimativa para 2025 também continuou em -0,60% do PIB. Para 2025, houve piora na projeção, que passou de um déficit de -0,40% do PIB para -0,50% do PIB. O mesmo ocorreu para 2027, com a estimativa dos analistas passando de -0,20% do PUIB para -0,29% do PIB.

continua após o anúncio

Dívida pública - Para a dívida líquida do setor público, as projeções subiram em quase todo o horizonte da pesquisa. Para 2024, a projeção, que estava em 63,68% do PIB, passou para 63,74% do PIB. A estimativa para 2025 também avançou novamente, de 66,40% do PIB para 66,50% do PIB. A de 2026 passou de 68,55% do PIB para 68,65% do PIB. A de 2027, por sua vez, se manteve em 70,30% do PIB.

Balança comercial - A projeção para a balança comercial brasileira em 2024 permaneceu em US$ 80,98 bilhões, o mesmo acontecendo para 2025, quando se espera um saldo positivo de US$ 72,05 bilhões. A estimativa para 2026 também permaneceu nos mesmos US$ 77,80 bilhões da semana anterior, e a de 2027, ficou nos mesmos US$ 79,80 bilhões.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: