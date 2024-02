Projeções de crescimento da economia brasileira até 2026 sobem 2,7 pontos desde a posse de Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - As projeções de crescimento da economia brasileira para o período entre 2023 e 2026 subiram 2,7 pontos percentuais desde a posse do presidente Lula (PT), em 1 de janeiro de 2023. É o que mostra um gráfico publicado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (27).

Em janeiro de 2023, previa-se um crescimento de 6,3% do PIB do país nos próximos quatro anos. A previsão atual, porém, é de 9%. Alckmin celebrou: "desde a posse do presidente Lula, as projeções para o crescimento do PIB entre 2023 e 2026 ganharam um impulso notável de 2,7 pontos percentuais. Hoje, o mercado espera um crescimento de 9% em nosso mandato, ante 6,3% em janeiro de 2023. Isso é mais do que simples números – é a promessa de um futuro mais próspero que estamos construindo juntos".

continua após o anúncio

Desde a posse do Presidente @LulaOficial, as projeções para o crescimento do PIB entre 2023 e 2026 ganharam um impulso notável de 2,7 pontos percentuais. Hoje, o mercado espera um crescimento de 9,0% em nosso mandato, ante 6,3% em janeiro de 2023. Isso é mais do que simples… pic.twitter.com/lk4JtHhEMw — Geraldo Alckmin 🇧🇷 (@geraldoalckmin) February 27, 2024

A projeção dos analistas do mercado financeiro para o PIB de 2024 voltou a subir, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Relatório Focus do Banco Central. A mediana das projeções de 2024 avançou de uma expansão de 1,68% para 1,75%. A projeção para 2025 continuou em 2%, assim como a de 2026.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: