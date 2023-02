Propostas de reforma tributária preveem 'cashback' para famílias de baixa renda

'Uma forma de fazer política distributiva', afirmou o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, Bernard Appy edit

247 - Secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, Bernard Appy disse que a proposta de reforma tributária sobre o consumo em análise no Congresso Nacional prevê um "cashback", ou seja, uma devolução de parte do imposto pago, às famílias de baixa renda.

"O novo modelo tributário prevê sistema de devolução do imposto pras famílias de baixa renda, 'cashback', forma de fazer política distributiva", declarou ele, recentemente, em evento público, segundo o portal G1.

De acordo com o dirigente, o governo federal pretende reduzir a chamada regressividade do sistema brasileiro, o alto peso dos impostos para a população de baixa renda.

