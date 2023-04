Próximos indicados ao BC defenderão interesses do governo, diz Lula

Lula lembrou que no ano que vem indicará dois diretores para a autoridade monetária, que participarão das reuniões do Copom, responsável por definir a taxa básica de juros edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, em café da manhã com colunistas, que os próximos nomes que indicará para diretorias do Banco Central serão de pessoas que defendem os interesses do governo, relatou a comentarista de política e economia da GloboNews Julia Duailibi, que participou do encontro, em sua conta no Twitter.

De acordo com a jornalista, Lula lembrou que no ano que vem indicará dois diretores para a autoridade monetária, que participarão das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), responsável por definir a taxa básica de juros.

O presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem sido criticado por Lula e demais membros do governo e aliados por causa do atual patamar da taxa básica de juros, em 13,75% ao ano.

Campos Neto foi indicado ao posto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Também na gestão anterior, foi aprovado pelo Congresso Nacional a autonomia do Banco Central, que dá mandato a Campos Neto no comando da autarquia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.