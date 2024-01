PT critica 'farra rentista' após gasto com juros da dívida disparar

Apoie o 247

247 - O gasto acumulado com os juros da dívida pública foi de R$ 654,4 bilhões de janeiro a novembro de 2023, o que representa um salto de R$ 127 bilhões (24%) em relação ao registrado no mesmo período de 2022 – R$ 527,4 bilhões, de acordo com informações do site do PT, divulgadas nesta terça-feira (16).

O partido afirma que a situação configura uma 'farra rentista', já que o gasto com juros da dívida 'cria vantagens para o rentismo e prejuízos para os investimentos federais'.

O PT atribui a situação à política monetária contracionista conduzida pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. "Os lucros exorbitantes dos especuladores são garantidos pelos altos patamares da Selic, que o presidente do Banco Central, o bolsonarista Roberto Campos Neto, insiste em manter", diz postagem no site do partido.

"Nesse cenário, o que se vê é uma robusta transferência de recursos públicos para as camadas mais abastadas da sociedade, em detrimento das políticas voltadas aos brasileiros de menor renda, o que reforça a concentração de renda e torna o país ainda mais desigual", complementa o partido.

