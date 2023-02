Puxado por Petrobrás, Ibovespa sobe com reoneração de combustíveis; dólar cai

Ações da Petrobras aceleraram ganhos, com quase 2,6% edit

247 - O mercado financeiro celebrou a notícia da reoneração dos combustíveis, anunciada nesta segunda-feira (27). Por volta de 16h20, o Ibovespa operava com alta de 0,34%, a 106 mil pontos. Já o dólar registrou queda de 0,23%, cotado a R$ 5,19.

As ações da Petrobras (PETR4) aceleraram ganhos, com quase 2,6%, a R$ 26,60. São Martinho (SMTO3) e Raízen (RAIZ4) também sobem com reoneração.

Segundo o Ministério da Fazenda, a arrecadação será recuperada em 100% com a volta da tributação. Assim como antes da isenção, os combustíveis fósseis terão uma cobrança superior aos biocombustíveis.

O anúncio representa uma vitória para o ministro Fernando Haddad, em meio a uma disputa de visões entre a equipe econômica e alas do governo e do PT, que veem a reoneração como impopular e inflacionária.

