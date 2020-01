“Qualquer resposta do Irã vai afetar o barril pra cima”, alerta diretor do sindicato de petroleiros

O diretor do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), Tadeu Porto, afirmou que qualquer contra-ataque iraniano pode provocar aumento no preço dos barris. “Qualquer resposta do Irã vai afetar o barril pra cima. Não tem muito segredo. Na verdade, já tem uma crise do petróleo sendo desenhada e não é de agora” edit

O diretor do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF), Tadeu Porto, afirmou que qualquer contra-ataque iraniano pode provocar aumento no preço dos barris. Forças americanas mataram o general iraniano Qasem Soleimani no Iraque, onde duas bases americanos foram atacadas pelo Irã, que depois atacou duas bases dos Estados Unidos naquele país, onde houve o assassinato.

“Muito provavelmente os EUA vão responder com sanções econômicas. O Irã, que obviamente está com a população mobilizada contra os EUA e preparado para em uma eventual disputa, vai responder de alguma maneira. E qualquer resposta do Irã vai afetar o barril pra cima. Não tem muito segredo. Na verdade, já tem uma crise do petróleo sendo desenhada e não é de agora”, alertou ele, durante debate no Fórum Sindical desta quinta-feira (9).

