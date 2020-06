Quase 18 milhões de desempregados não conseguiram buscar trabalho em maio por conta da pandemia

247 - Cerca de 17,7 milhões de brasileiros não conseguiram buscar emprego durante o mês de maio, em meio à pandemia do coronavírus, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) desta terça-feira (16), divulgados pela Folha de S. Paulo.

Este número é referente aos desempregados que, por conta do coronavírus e da crise econômica causada pela pandemia, não conseguem ir buscar trabalho por não saírem muito de casa ou por não haver postos disponíveis em sua região.

A reportagem da Folha de S. Paulo ainda informa que “outras 10,9 milhões de pessoas estavam desempregadas no período e não encontraram ocupação. Assim, no total, cerca de 28,6 milhões de pessoas tiveram acesso restrito ao mercado de trabalho durante o mês de maio”.

Recentemente, pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que a falta de rumo da política econômica por parte do governo Jair Bolsonaro, associada à pandemia do novo coronavírus, fez com que mais da metade da população em idade de trabalhar ficasse desempregada ao longo do mês de abril.

